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Польские следователи опровергли заявление РФ по Смоленской катастрофе

Польские следователи опровергли заявление РФ по Смоленской катастрофе
01:23 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Прокуратура Польши не согласна с заявлением РФ, что польские следователи признали ошибку пилотов причиной Смоленской катастрофы.

Польская прокуратура называет ложными заявления российского агентства ТАСС о том, что польские следователи признали ошибку пилотов причиной Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

На прошлой неделе польские прокуроры совершали процессуальные действия, связанные с осмотром обломков Ту-154М, находящихся в ангаре на военном аэродроме "Смоленск-Северный".

Агентство ТАСС написало в среду, что следователи Следственного Комитета РФ вместе с польскими коллегами изучили фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился под Смоленском в 2010 году. ТАСС добавляет: "Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, материалы расследования свидетельствуют об ошибке экипажа".

Прокурор Эва Бялик заявила, что польские следователи поехали в мае в Смоленск, чтобы осмотреть обломки. Она отметила, на основе этих действий нельзя сделать вывод о вине пилотов. "Обзор не был завершен. Прокуроры должны снова отправиться в Смоленск, чтобы продолжить процессуальные действия", - заявила она.

По словам Бялик, польские следователи во время поездки не общались с журналистами и не делились впечатлениями с российскими следователями.

Катастрофа Ту-154М под Смоленском: в РФ прибыли прокуроры из Польши

Еще в среду российский Следственный комитет разместил у себя на сайте сообщение, в котором говорилось: "При этом российское следствие не сомневается в обстоятельствах авиакатастрофы. Все собранные материалы свидетельствуют безоговорочно о неправильных действиях экипажа, который продлил заход на посадку в условиях отсутствия видимости".

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Польша, РФ, Катастрофа, Смоленск.
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