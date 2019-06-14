Глава МИД Франции: Мы не согласны с нарушением международного права Россией

Новости мира: Глава МИД: Франция не может терпеть нарушения Россией международного права.

Франция не может быть толерантной к нарушению Россией международного права и границ в Европе.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французскому журналу Le Point , сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы надеемся, что наш диалог найдет новую динамику в последующие годы, и мы работаем над этим. Условием прочного сотрудничества является уважение к нашему суверенитету и диалог, основанный на правде. Мы не можем быть терпимыми к вмешательству в наши демократические процессы ... Мы не можем согласиться с нарушением международного права у двери в Европу ", - заявил глава МИД Франции, отвечая на вопрос, заинтересована ли Европа в возобновлении отношений с Владимиром Путиным.

Оценивая роль РФ в системе международной, мировой безопасности, Ле Дриан констатировал, что "русские блокируют Совет Безопасности ООН и нарушают договоры и границы, как в Украине".

Он отметил, что Франция и Россия имеют разные взгляды и интересы, о чем сторонам хорошо известно. При этом французский министр отметил, что "глубоко убежден в том, что Россия имеет свою историю и судьбу в Европе".