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Президент Молдовы сообщил, что на него готовится покушение

Президент Молдовы сообщил, что на него готовится покушение
05:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Игорь Додон считает, что на него готовят покушение.

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал накануне в эфире общественного телевидения, что у него есть информация о готовящемся на него покушении.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"У меня есть информация об этом из своих источников. Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента, чтобы сделать новую власть нефункциональной. Если не будет президента Додона, некому будет подписывать принимаемые парламентом законы, а значит они не будут работать, и Демпартия останется у власти", - заявил Додон.

По его словам, Демократическая партия пыталась отстранить его от власти через прокуратуру, возбуждением уголовных дел. Однако, отметил Додон, президента может отстранить от должности только парламент.

"Тогда они решили запугивать меня и членов моей семьи... Они надеялись, что я испугаюсь и подам в отставку. Поэтому и требовали отставки. Тоже не вышло. Они надеялись, что я уеду за границу, очень бы этого хотели. Не дождутся", - сказал президент.

Додон подчеркнул, что в сложившейся ситуации демократы стали рассматривать возможность его физической ликвидации.

"У меня есть информация от своих служб, что уже пытались найти киллера - сначала в Молдове, потом вышли на бандитов в Одессе. Я все знаю, но я не уступлю", - заявил молдавский президент.

Напоминаем, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока ACUM (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат. На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако, Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаный спикером, а Майи Санду — премьер-министром.

Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филиппом указ о роспуске парламента, назвав решения Конституционного суда "посягательством на национальную безопасность страны". Тем временем, государственные учреждения в Кишиневе остаются заблокированными сторонниками Демократической партии.

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Молдова, Покушение, Игорь Додон, Демпартия.
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