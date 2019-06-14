"Благодаря вам диктатор упал": Санду созывает граждан Молдовы на марш

Новости мира: Новые власти Молдовы призывают граждан страны выйти на акции протестов.

Глава нового правительства Молдовы Майя Санду вслед за президентом Игорем Додоном призвала людей выйти на протест в воскресенье в 11:00.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

"Приезжайте со всех уголков страны. Благодаря вам диктатор упал. Сегодня мы можем говорить, что Плахотнюк побежден. Будьте бдительны. Плахотнюк сделает все, чтобы помешать вам прийти на марш. Приходите вовремя, приезжайте к родственникам и останьтесь на ночь, если возможно", - добавила она.

"Выходите на большой народный марш", - призвал вице-премьер Андрей Нэстасе.

Додон сообщил, что в воскресенье, 16 июня, в 16:00 перед парламентом начнется марш в поддержку новой власти.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой не признает предыдущая власть во главе с олигархом Владом Плахотнюком. Новое правительство во главе с Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.