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Хэнкок отказался от борьбы за пост премьера Великобритании

Хэнкок отказался от борьбы за пост премьера Великобритании
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава британского Минздрава после получения поддержки в первом туре голосования решил отказаться от дальнейшей борьбы за кресло председателя консерваторов.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, набравший достаточное количество голосов для второго тура голосования за будущего лидера Консервативной партии, отказался от участия в политической гонке, пишет в пятницу газета The Guardian.

"Я выдвинулся как кандидат, устремленный в будущее, однако партия очевидным образом выбирает человека с учетом особых обстоятельств, с которыми мы имеем дело прямо сейчас", - объяснил Хэнкок свой отказ от борьбы за пост премьера.

После первого раунда голосования из десяти кандидатов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании оставались семь человек, и 40-летний Хэнкок оказался самым молодым из них.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил большинство голосов - 114 из 17 необходимых. Второе место занял действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант с 43 голосами. Помимо Джонсона, Ханта и Хэнкока достаточное количество голосов набрали министр окружающей среды Майкл Гоув, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

Голосования продолжатся на следующей неделе и будут идти в аналогичном формате до тех пор, пока не останется два кандидата. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Мэй также подтвердила, что уйдет с поста главы правительства, когда будет избран новый глава консерваторов.

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Великобритания, Министр здравоохранения Великобритании, Мэттью Хэнкок.
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