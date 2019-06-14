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Политический кризис в Молдове: Правительство Филипа уходит в отставку

Политический кризис в Молдове: Правительство Филипа уходит в отставку
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Демократическая партия Молдовы объявила об отставке своего правительства.

Демократическая партия Молдовы распускает свое правительство и переходит в оппозицию.

"Это даст возможность Партии социалистов и блоку ACUM взять власть, сформировать свое правительство", - заявил на брифинге вице-председатель Демпартии Влад Чеботарь по итогам Национального совета партии.

Чеботарь выразил сожаление, что союз блока ACUM и Партии социалистов "не пожелал начать диалог с Демпартией".

"Мы готовы были им предложить легальные решения по мирной передаче власти к правительству, которое они сформировали. У нас были такие решения. Так как они отказались от диалога, сегодня премьер-министр Павел Филип и его правительство подают в отставку. После этого мы переходим в оппозицию. Вся ответственность за развитие ситуации переходит к блоку ACUM и социалистам. Но они не смогут легально управлять страной, так как для этого не существует законных рамок", - подчеркнул Чеботарь.

По его словам, "в этой ситуации единственным правильным выходом будут досрочные выборы".

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Чеботарь сказал, что решение по правительству Демпартия приняла, "чтобы продемонстрировать, что не держится за власть".

"Начинается новый этап. Мы будем бороться за выполнение своих предвыборных обещаний. Нужно спокойствие и стабильность. Мы призываем наших сторонников поддержать это решение. Очень скоро у них будет повод гордиться нами, мы предложим новые решения на благо страны", - заявил Чеботарь.

Новое правительство Молдовы признали и заявили о готовности работать с ним Евросоюз, США, Россия, а также Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Швейцария, Канада, Финляндия, Норвегия, Польша, Румыния и ряд других стран.

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Все по теме:

Молдова, Партия социалистов, Павел Филип, ACUM, Влад Чеботарь.
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