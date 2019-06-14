Посольство рекомендует украинцам воздержаться от участия в демонстрациях в Молдове

Новости Украины: Посольство советует украинцам не принимать участия в собраниях и демонстрациях в Молдове.

Посольство Украины советует украинцам не участвовать в массовых собраниях людей, в частности, митингах и демонстрациях в Молдове.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Молдове в социальной сети Facebook.

"В связи с продолжающимися в Республике Молдова общественными акциями политического характера, запланированным проведением в воскресенье 16 июня массового шествия рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ", - говорится в сообщении.

В то же время, в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Молдовы украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефонам экстренной помощи: +373 22592987, +373 60170896, или в Консульство Украины в Бельцах: +37368020046.

Как сообщалось ранее, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялись утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречану, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство Молдовы возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией президент Игорь Додон.

В Конституционном суде Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В свою очередь парламент принял декларацию ”О захваченном государстве”. В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В декларации также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и председателя Национального центра по борьбе с коррупцией.

В то же время лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что пророссийская партия социалистов Молдовы и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

9 июня КС Молдовы отстранил Додона от должности президента и назначил исполняющим обязанности президента бывшего премьера Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан заявили, что в Евросоюзе признают законным новое правительство Молдовы и готовы с ним сотрудничать.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. По их итогам ПСРМ получила 35 мандатов из 101 места в парламенте, правящая Демпартия Молдавии - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сегодня») - 26 мандатов.