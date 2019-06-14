Додон призвал суд пересмотреть свое решение о роспуске парламента

Новости мира: Игорь Додон призывает Конституционный суд Молдовы изменить решение о роспуске парламента.

Отставка правительства Молдовы под руководством демократа Павла Филиппа стала победой демократических сил в стране и одновременно поражением для Демократической партии.

Об этом на брифинге в Кишиневе заявил президент Молдовы Игорь Додон после заявления Демпартии об отставке правительства, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что Демократическая партия потерпела поражение. Но это еще не победа. Впереди предстоит много работы, и надеюсь, что уже с понедельника законно утвержденное правительство под руководством Майи Санду приступит к работе на благо граждан и в интересах страны", - заявил Додон.

Наряду с этим, президент призвал судей Конституционного суда пересмотреть свое решение о роспуске парламента, так как оно было принято под давлением демократов и с нарушением конституционных норм.

Ранее Демократическая партия заявила об отставке правительства под руководством Павла Филиппа.

Как известно, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока "ACUM" (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако, Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаный спикером, а Майи Санду премьер-министром.

Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филиппом указ о роспуске парламента, назвав решения Конституционного суда "посягательством на национальную безопасность страны". Додон не исключает пересмотра решений Конституционного суда.