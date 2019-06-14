"Молдова стала свободной": Санду отреагировала на отставку правительства Филипа

Новости мира: Премьер Санду после отставки правительства Филипа объявила Молдову "свободной".

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что отставка правительства под руководством Павла Филиппа стала победой не парламентской коалиции, а всех граждан страны.

Об этом она сказала во время брифинга, комментируя решение Демократической партии об отставке правительства Павла Филипа.

"Решение Демократической партии – естественное, но запоздалое, потому что правительства Павла Филиппа нет с 8 июня, когда легитимным парламентом было утверждено новое правительство страны. К сожалению, режим под руководством Плахотнюка (Влад Плахотнюк – лидер Демпартии) несколько дней держал в заложниках целую страну. Но, наконец-то, Молдова стала свободной", - заявила Санду.

По ее словам, "оскорбительные действия" Плахотнюка "не останутся безнаказанными", а в скором времени независимое правосудие применит необходимые санкции к Плахотнюку и тем, кто выполнял его приказы.

Глава молдавского правительства выразила надежду, что члены Демократической партии цивилизованно приступят к парламентской работе, а не будут заниматься саботажем и шантажом государственных служащих.

Санду призвала также членов Конституционного суда пересмотреть свои решения, которые были приняты с нарушением Конституции, и уйти в почетную отставку. Она призвала к немедленной отставке и Генерального прокурора страны Эдуарда Харунжена.

Ранее Демократическая партия заявила об отставке правительства под руководством Павла Филиппа.