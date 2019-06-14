Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку

Новости мира: Филип поблагодарил Украину за поддержку территориальной целостности Молдовы.

Бывший премьер-министр Молдовы Павел Филип поблагодарил Украину за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Молдавского государства.

Об этом он заявил на брифинге в Кишиневе после заявления об отставке правительства.

"Хотел бы выразить особую благодарность Украине за ее постоянную и безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - заявил Филип.

Экс-премьер с удовлетворением подчеркнул, что благодаря реализации совместных с Украиной проектов впервые удалось установить совместный контроль на центральном (приднестровском) участке молдово-украинской границы.

Ранее Демократическая партия заявила об отставке правительства под руководством Павла Филипа.