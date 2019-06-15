В Албании протестующие напали на кортеж премьера

Новости мира: В Албании демонстранты заблокировали дорогу кортежу главы правительства Эди Рамы.

На востоке Албании демонстранты напали на кортеж главы правительства и лидера правящей Социалистической партии Эди Рамы, полиция задержала протестующих.

Об этом сообщает Exit.

"Аресты и задержания произошли после того, как протестующие, скандируя «Рама, прочь!», заблокировали дорогу кортежу главы правительства Эди Рамы в городке Перреньях", - говорится в сообщении.

Рама направлялся на встречу со сторонниками своей партии в городе Либражд, чтобы представить кандидатуру городского головы от социалистов. Протестующие забросали правительственные автомобили камнями и разными предметами.

В результате акции протеста были задержаны 7 региональных представителей оппозиционной Демократической партии. Кроме того, были задержаны еще 16 участников протестов.

Напоминаем, в феврале 2019 года в Албании начались протесты. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки премьера Рамы, который занимает должность с 2013 года.

Управляющую Албанскую социалистическую партию и ее председателя обвиняют в фальсификации результатов выборов и коррупции. В конце февраля более 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали мандаты в знак протеста.