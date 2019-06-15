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Жена экс-вице-канцлера Австрии будет баллотироваться в парламент

Жена экс-вице-канцлера Австрии будет баллотироваться в парламент
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Филиппа Штрахе будет идти на выборы в парламент.

Жена бывшего вице-канцлера Австрии и экс-главы "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Хайнца-Кристина Штрахе – Филиппа Штрахе – будет баллотироваться в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии во время досрочных выборов в сентябре.

Третье место в списке FPÖ по Вене фактически гарантирует депутатский мандат жене Штрахе, который был вынужден подать в отставку после так называемого скандала "Ибицагейт" и сам не будет баллотироваться в парламент, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Она очень обрадовалась взять на себя такую большую ответственность", - прокомментировал глава венской FPÖ Доміннік Нэп решение о включении Штрахе до проходного третьего места в списке.

При этом, как заверил политик, в коем случае не идет о соглашении, когда в парламент идет Филиппа Штрахе, а ее муж, который скомпрометирован после видео с Ибицы, отказывается от похода в Национальный совет.

Ранее австрийские СМИ сообщали о возможности баллотирования Г.-К. Штрахе в депутаты национального парламента по списку FPÖ в Вене. Также до сих пор остается нерешенным, примет ли бывший глава правопопулистской партии мандат депутата в Европарламенте после соответствующих выборов в мае.

Как сообщал Укринформ, 17 мая немецкие СМИ опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы FPÖ (в дальнейшем - вице-канцлер) Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника (в дальнейшем - глава парламентской фракции FPÖ) Иоганна Гуденуса, как считалось, "племянницей российского олигарха" на Ибице в июле 2017 года. Австрийские политики, в частности, обсуждали с богатой россиянкой финансирование партии в обмен на различные преференции после прихода ко власти.

Политический кризис в Австрии: новое правительство приняло присягу

В результате спровоцированного публикацией видео политического кризиса в стране развалилась коалиция, федеральное правительство во главе с Себастианом Курцем было отправлен в отставку и в стране сообщили о проведении новых парламентских выборов. Ожидается, что они пройдут 29 сентября.

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Парламент, Австрия, Канцлер, Хайнц-Кристин Штрахе, Филиппа Штрахе.
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