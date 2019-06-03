Политический кризис в Австрии: новое правительство приняло присягу

Новости мира: Временное правительство Австрии за несколько месяцев до досрочных выборов в Конституционном суде приняло присягу.

Переходное правительство Австрии во главе с до недавнего времени председателем Конституционного суда Бригитте Бирляйн принес присягу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Переходное правительство, членами которого являются люди, не принадлежащие к политическим партиям, будет руководить Австрией до того, как в стране проведут досрочные выборы, которые ожидаются в сентябре, и будет сформировано новое правительство.

Впервые в истории австрийское правительство возглавила женщина.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил переходное правительство после того, как парламент выразил недоверие правительству предыдущего канцлера Себастьяна Курца.

Это произошло всего через неделю после обнародования скандального видео, которое заставило вице-канцлера Штрахе уйти в отставку и серьезно подорвало имидж Партии свободы. На видео Штрахе встречался якобы с племянницей российского олигарха, приближенной к Путину, и договаривался о поддержке перед выборами.