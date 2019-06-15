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В Ватикане Могерини обсудила урегулирование мировых кризисов

В Ватикане Могерини обсудила урегулирование мировых кризисов
06:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Федерика Могерини осуществила визит в Ватикан.

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини осуществила визит в Ватикан, во время которого состоялась встреча с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Темой разговора стала международная ситуация в мире и поиск урегулирования кризисов, в частности в Украине, Венесуэле и на Ближнем Востоке, в Сирии, сообщает Служба внешних связей ЕС.

"Третий диалог министерского уровня был сфокусирован на Латинской Америке (Венесуэла и Никарагуа), на Ближнем Востоке и особенно – в Сирии, в России и Украине, в странах Западных Балкан, а также на вопросах многополярности. Европейский Союз подтвердил приверженность многостороннему международному порядку на основе верховенства права и выразил большую благодарность за выдающееся сотрудничество со Святым Престолом", - говорится в сообщении.

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Европейский Союз и Святой Престол в 2016 году ввели Структурированный диалог по внешней политике и по глобальным проблемам. Как отмечается, ЕС будет продолжать укрепление такого диалога для продвижения мира, стабильности и безопасности в мире.

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ЕС, Ватикан, Федерика Могерини, Пьетро Паролином.
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