Британия пересмотрит питание в больницах после 5 смертей от листерии

Новости мира: Количество жертв от некачественного питания в британской больнице достигло пяти.

Британское правительство распорядилось пересмотреть питание в больницах после того, как пять пациентов умерли в результате вспышки листерии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Общественная служба здравоохранения (NHS) сообщила, что количество смертей в результате пищевого отравления достигло пяти. Пациенты съели в больнице сэндвичи, содержащие бактерии листерии.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения, приказал пересмотреть больничное питания.

В июне британские власти сообщили, что трое пациентов умерли от листерии, а еще шестеро тяжело заболели после употребления продуктов, поставляемых больницам NHS. Теперь число погибших возросло до 5.

Чиновники связывали вспышку с продуктами питания от сети Good Food Chain, которая осуществляет продуктовые поставки десяткам больниц в Великобритании. В конце мая подозрительные продукты из больниц изъяли.

Листерия - бактерия, которая обычно вызывает легкую болезнь у здоровых людей, но может быть фатальной для тех, у кого ослаблена иммунная система.