Британия пересмотрит питание в больницах после 5 смертей от листерии

Британское правительство распорядилось пересмотреть питание в больницах после того, как пять пациентов умерли в результате вспышки листерии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.
Общественная служба здравоохранения (NHS) сообщила, что количество смертей в результате пищевого отравления достигло пяти. Пациенты съели в больнице сэндвичи, содержащие бактерии листерии.
Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения, приказал пересмотреть больничное питания.
В июне британские власти сообщили, что трое пациентов умерли от листерии, а еще шестеро тяжело заболели после употребления продуктов, поставляемых больницам NHS. Теперь число погибших возросло до 5.
Чиновники связывали вспышку с продуктами питания от сети Good Food Chain, которая осуществляет продуктовые поставки десяткам больниц в Великобритании. В конце мая подозрительные продукты из больниц изъяли.
Листерия - бактерия, которая обычно вызывает легкую болезнь у здоровых людей, но может быть фатальной для тех, у кого ослаблена иммунная система.