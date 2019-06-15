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Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен

Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
19:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Додон заявил о преодолении политического кризиса в Молдове.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что отмена молдовским Конституционным судом своих решений о роспуске парламента и проведении досрочных выборов позволила преодолеть политический кризис в стране.

Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Я приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений, вынесенных 7-9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен", - написал Додон.

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Напомним, 15 июня Конституционный суд Молдовы отменил свои же решения, принятые 7-9 июня и послужившие поводом для острого политического кризиса в стране.

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Молдова, Игорь Додон, КСМ.
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