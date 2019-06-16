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Румыния приветствует последние события в Молдове

Румыния приветствует последние события в Молдове
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Румынский президент приветствует шаги по урегулированию политического кризиса в Молдове.

Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствует последние события в Молдове, которые могут способствовать урегулированию политического кризиса и мирной передаче власти.

Об этом проинформировали в пресс-службе администрации румынского президента, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

В президентской администрации обратили особое внимание и на то, что отставка старого правительства Молдовы и начало мирной передачи власти началось во время визита в Кишинев делегации администрации президента Румынии во главе с советником главы государства Богданом Ауреску.

Как сообщал Укринформ, накануне прежнее правительство Молдовы под руководством Павла Филиппа ушло в отставку, а сегодня свое первое заседание новое правительство во главе с Майей Санду провело в здании Кабинета Министров.

В субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока «ACUM». Под соглашением подписались 60 депутатов из 101-го.

На заседании спикером парламента была избрана председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако, Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция вынесла вердикты о неконституционности избрания Гречаный и Санду.

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Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филиппом указ о роспуске парламента, назвав решения Конституционного суда «посягательством на национальную безопасность страны». Додон не исключает пересмотра решений Конституционного суда.

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Молдова, Румыния, Президент, Клаус Йоханнис.
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