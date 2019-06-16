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Германия продаст арабской коалиции оружия более чем на миллиард евро

Германия продаст арабской коалиции оружия более чем на миллиард евро
16:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира: Германия продаст оружие воюющему в Йемене альянсу.

Правительство Германии приняло решение, которое предусматривает поставки оружия на более миллиард евро для альянса под руководством Саудовской Аравии, который принимает участие в военных действиях в Йемене.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщили в Министерстве экономики Германии, в период с 1 января по 5 июня Берлин утвердил 13 экспортных поставок оружия на 801,8 млн евро в Египет и 43 поставки в Объединенные Арабские Эмираты на сумму 206,1 млн евро.

Также, несмотря на запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, который действует с ноября 2018 года, немецкое правительство одобрило поставки специальных внедорожников Эр-Рияду на 831 тыс. евро.

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В целом были одобрены 122 поставки оборонных товаров общей суммой в 1,1 миллиарда евро. Получателями значатся восемь стран.

Как сообщалось ранее, Федеральный совет безопасности Германии ранее одобрил поставки вооружений в Саудовскую Аравию. Речь идет о технологии производства полуприцепов с низкорамной платформой, разработанных немецкой фирмой Kamag из города Ульм.

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Все по теме:

Германия, Египет, ОАЭ, Оружие, Саудовская Аравия, Йемен.
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