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В Эстонии полиция оштрафовала главу МВД за агитацию в день выборов в ЕП

В Эстонии полиция оштрафовала главу МВД за агитацию в день выборов в ЕП
17:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Главу МВД Эстонии оштрафовали на 128 евро за агитацию в день выборов.

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), министр внутренних дел Март Хельме получил от полиции штраф в размере 128 евро за агитацию по радио в день выборов в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новостной сайт ERR.ee.

По словам Хельме, у него нет претензий к правоохранительным органам, поскольку полиция просто сделала свою работу.

26 мая, в день голосования на выборах в Европейский парламент, лидеры EKRE Март и Мартин Хельме призвали радиослушателей TRE Raadio голосовать за кандидатов от партии.

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По словам Марта Хельме, запись передачи проходила в пятницу, в тот момент ни он, ни его сын Мартин не думали, что в эфир она пойдет в воскресенье.

На этой неделе стало известно, что Комиссия по надзору за финансированием партий собирается выяснить, не содержит ли данная радиопередача скрытую предвыборную рекламу.

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Эстония, Март Хельме, Выборы в ЕП, EKRE.
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