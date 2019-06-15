Скачать
Суббота, 15.06.2019
Зеленский ознакомился с работой ГСЧС и ГПСУ в районе Азовского моря
Зеленский ознакомился с работой ГСЧС и ГПСУ в районе Азовского моря
Конституционность роспуска Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Роспуск Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Украина U-20 - Южная Корея U-20: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019
ФИНАЛ Украина 1:1 Южная Корея: LIVE перерыв
#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных
#водутваринам: в Украине запустили флешмоб в защиту животных

В Конгрессе США предложили разработать стратегию сдерживания РФ в странах Балтии

В Конгрессе США предложили разработать стратегию сдерживания РФ в странах Балтии
19:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Балтии.

Конгрессмен-республиканец Майкл Конвэй внес в палату представителей США законопроект, в котором утверждается, что Россия стремится ослабить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе. В ответ конгрессмен предлагает разработать стратегию по противодействию РФ в странах Балтии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте конгресса.

В законопроекте указано требование "комплексной многосторонней оценки военных потребностей стран Балтии для сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации и противодействия ей, а также для других целей".

"Российская Федерация стремится ослабить Организацию Североатлантического договора (НАТО) и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя принуждение, запугивание и прямую агрессию. Удержание Российской Федерации от такой агрессии имеет жизненно важное значение для трансатлантической безопасности", - говорится в документе.

Как указано в документе, "незаконная оккупация Крыма Российской Федерацией и ее продолжающееся участие в дестабилизирующей и подрывной деятельности против независимых и свободных государств вызывает все большую обеспокоенность".

"Продолжающаяся оккупация Российской Федерацией грузинских и украинских территорий и неуклонное наращивание военной мощи в Западном военном округе Российской Федерации и Калининграде угрожают миру и стабильности на континенте. Балтийские страны - Эстония, Латвия и Литва - особенно уязвимы для все более агрессивной и подрывной (деятельности - ред.) Российской Федерации", - сказано в документе.

Поклонник Брейвика хотел уничтожить русскоязычных в Латвии

"Соединенные Штаты должны возглавить многосторонние усилия по разработке стратегии, направленной на углубление совместных возможностей с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнерами, чтобы сдерживать агрессию со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе...", - отмечается в законопроекте.

Законопроект внесли в палату представителей 3 июня, он направлен в комитеты по вооруженным силам и иностранным делам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Россия, Литва, Латвия, Балтийское море, Конгресс США, Майкл Конвэй.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
05 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков
В МИД знают, как обязать РФ отпустить украинских моряков
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
&quot;Ничего не нарушила&quot;: оголенные плечи Кейт Миддлтон вызвали бурю эмоций
"Ничего не нарушила": оголенные плечи Кейт Миддлтон вызвали бурю эмоций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь