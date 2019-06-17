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В Молдове на поминках госпитализировали 13 человек из-за отравления

В Молдове на поминках госпитализировали 13 человек из-за отравления
02:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: В Молдове на поминках 13 человек попало в больницу в связи с отравлением.

В Сороках, Молдова, на поминках отравились 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рoint.md.

13 человек были доставлены с отравлением в Сорокскую районную больницу. Все они ранее посетили поминки.

Информацию об этом для Observatorul de Nord подтвердили источники в Сорокской районной больнице и Центре общественного здоровья Сорок.

Медик-эпидемиолог Николай Горчински сообщил, что в больницу были госпитализированы 13 человек с симптомами пищевого отравления.

"Пациентов осматривают специалисты. Клиническая картина включает в себя: температура 38,5, тошноту, рвоту, боли в животе. Это все симптомы пищевого отравления. С экономическим агентом, который отвечал за приготовление блюд, уже работают. Посмотрим меню, продукты", - добавил специалист.

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Все отравившиеся люди присутствовали на поминках в селе Холошница, Сорокского района. Приготовлением блюд занимался ресторан из Дрокии.

 

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Молдова, Отравление, Больница, Скорая помощь, Поминки.
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