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МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
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МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать

МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: МИД Эстонии: Санкции против России нельзя прекращать.

Санкции остаются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение Россией международного права, убежден глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Об этом сообщает ERR.

"Министр иностранных деле Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник примет в Люксембурге участие в заседании совета Евросоюза по иностранным делам, где будет обсуждаться повышение эффективности внешней политики и политики безопасности ЕС”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече Рейнсалу намерен подчеркнуть необходимость тесного евроатлантического сотрудничества, а также солидарность в политике в отношении России.

"После оккупации Крыма ЕС был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины”, - напомнил министр.

По его словам, санкции остаются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права.

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“Мы должны сейчас придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей и деэскалации”, - подчеркнул Рейнсалу.

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Эстония, Санкции, МИД, РФ.
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