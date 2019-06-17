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Совет ЕС рассмотрит продолжение "крымских санкций"

Совет ЕС рассмотрит продолжение "крымских санкций"
12:22 Сегодня Телеграф

Новости мира: Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза 17 июня обсудят последствия нападения на танкеры в заливе Оман и участие стран-членов ЕС в Черноморском регионе.

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник, 17 июня, на плановом заседании в Люксембурге последствия нападения на танкеры в заливе Омана, а также участие стран-членов ЕС в Черноморском регионе. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза, передает УНН.

"Ожидается, что Совет примет ряд выводов и решений без обсуждения, включая выводы о стратегии Центральной Азии и на участие ЕС в черноморском региональном сотрудничестве", — говорится в документе.

Кроме того, в повестку дня заседания глав МИД входят вопросы обороны и безопасности ЕС, ситуации в Молдове, Венесуэле и на Ближнем Востоке.

Также во время заседания глав МИД ожидается принятие решений о продлении на год санкций за оккупацию Крыма Россией, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

Напомним, за несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету. Камеры беспилотника зафиксировали, как к танкерам приближаются иранские катера, сказал чиновник, но не уточнил, зафиксировал ли дрон проведение самого нападения. Так или иначе, это первая информация о том, что у США была информация о подготовке Ираном операции до того, как она произошла.

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Все по теме:

Совет ЕС, Главы МИД, Черноморский регион, Последствия нападения, Танкеры в заливе Оман, Участие стран-членов ЕС.
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