Атака на танкеры в Оманском заливе: США обвинили Иран в обстреле их беспилотника

За несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.
Об этом телеканалу CNN сообщил представитель правительства США.
По его словам ракета не попала в цель и упала в воду.
Камеры беспилотника зафиксировали, как к танкерам приближаются иранские катера, сказал чиновник, но не уточнил, зафиксировал ли дрон проведение самого нападения.
Так или иначе, это первая информация о том, что у США была информация о подготовке Ираном операции до того, как она произошла.
Напомним, в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.