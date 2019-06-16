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Атака на танкеры в Оманском заливе: США обвинили Иран в обстреле их беспилотника

Атака на танкеры в Оманском заливе: США обвинили Иран в обстреле их беспилотника
15:43 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Иран обстрелял беспилотник США незадолго до атаки на танкеры.

За несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету.

Об этом телеканалу CNN сообщил представитель правительства США.

По его словам ракета не попала в цель и упала в воду.

Камеры беспилотника зафиксировали, как к танкерам приближаются иранские катера, сказал чиновник, но не уточнил, зафиксировал ли дрон проведение самого нападения.

Глава МИД Британии осудил действия Ирана в Оманском заливе

Так или иначе, это первая информация о том, что у США была информация о подготовке Ираном операции до того, как она произошла.

Напомним, в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвиняют Иран в нападении на суда.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" и призвал к региональному диалогу.

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Иран, БПЛА, Оманский залив, Танкеры.
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