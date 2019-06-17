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Понедельник, 17.06.2019
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СМИ: Мэй может провести встречу с Путиным уже в этом месяце

СМИ: Мэй может провести встречу с Путиным уже в этом месяце
14:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Мэй может встретиться с Путиным на саммите G20.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в этом месяце в Японии с целью дать начало потеплению в отношениях до прихода нового британского лидера к власти.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет газета The Times.

Отношения Великобритании с Россией ухудшились после отравления Сергея Скрипаля, бывшего полковника российской военной разведки, и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года нервным агентом "Новичок".

Мэй обвинила Россию, которая отрицает любую причастность. Союзники в Европе и Соединенных Штатах согласились с мнением Мэй и осуществили наибольшее выдворение российских дипломатов после разгара холодной войны. Россия в ответ выгнала западных дипломатов.

Президент Германии считает, что с РФ невозможно вести дела по-старому

По данным издания, встреча с Путиным состоится только в том случае, если у нее будет конкретная цель. Последний раз Мэй встретилась с Путиным на саммите G-20 в Аргентине в ноябре, когда российский президент обратился к ней неформально.

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Великобритания, G20, Япония, Россия, Владимир Путин, Тереза Мэй.
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