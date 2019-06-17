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Стоп безвиз: ЕС готов приостановить режим безвиза с отдельными странами

Стоп безвиз: ЕС готов приостановить режим безвиза с отдельными странами
14:44 Сегодня Телеграф Фото: news-front.info

Новости мира: В Евросоюзе пригрозили приостановлением безвиза для стран Западных Балкан и Латинской Америки из-за роста беженцев.

Представители Еврокомиссии предупреждают о намерениях ЕС остановить безвизовый режим в отдельных странах, поскольку был замечен рост беженцев, которые просят помощи в предоставлении убежища. Об этом сообщает УНИАН.

Так, информацию подтвердил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. В то же время в Европейском Союзе убеждают, что для Грузии безвиз останется не тронутым, не смотря на количество граждан данной страны, ищущих новое пристанище вне ее границ.

Проблему составляют страны Западных Балкан и Латинской Америки. "Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность - защищать эту привилегию", - заявил Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Пока, по словам Юнкера, есть шансы избежать данного развития событий. Приводятся и показатели уровня мигрантов: за прошедшие полгода количество желающих получить место "под солнцем" в странах ЕС составило почти 33 тысячи человек. Это на 31% меньше, чем за тот же период 2018 года.

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ЕС, Еврокомиссия, Еврокомиссар, Балканы, Жан-Клод Юнкер, Безвиз, Мексима.
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