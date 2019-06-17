Бывший вице-канцлер Австрии отказался от мандата евродепутата после скандала

Новости мира: Бывший вице-канцлер Австрии Гайнц-Кристиан Штрахе отказался от мандата депутата Европейского парламента после так называемого скандала "Ибицагейт".

Экс-вице-канцлер Австрии и бывший глава правопопулистской "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Гайнц-Кристиан Штрахе, который покинул свои должности после так называемого скандала "Ибицагейт", отказался от мандата депутата Европейского парламента. Об этом Штрахе заявил журналистам.

"В свете конкретных обстоятельств, после тщательного разбирательства, долгих разговоров с женой и семьей, а также близкими друзьями, я принял решение не принимать мандат депутата Европарламента", - говорится в заявлении Штрахе.

Он отметил, что это ни в коем случае не является результатом какого-то политического расчета или соглашения, а - решением, которое он принял лично по следующей причине: возвращение к активной политике может и должно произойти только после того, как будут прояснены все обстоятельства и факты вокруг тайно отснятого на Ибице видео. При этом, заверил Штрахе, он остается членом FPÖ, а его политическая жизнь еще не завершилось.

Во время майских выборов в Европарламент от Австрии правопопулистская "Австрийская партия свободы" заняла третье место, получив три мандата. При этом за Штрахе проголосовали почти 45 тыс. человек, что давало ему прямой мандат евродепутата. Между тем, по данным австрийских СМИ, в новом руководстве FPÖ настаивали на том, чтобы Штрахе, который был запятнан скандалом "Ибицагейт", воздержался пока от активной политики, чтобы не навредить дальше интересам партии.

СМИ также предполагали, что в рамках возможной сделки Штрахе отказался от мандата евродепутата в обмен на предоставление его жене Филиппе проходного третьего места в списке венской FPÖ на досрочных выборах в Национальный совет Австрии. При этом ему якобы будет предоставлена от FPÖ должность советника с месячным окладом 10 тыс. евро, что вместе с будущей зарплатой жены как депутата в 9 тыс. евро будет почти равна предыдущей зарплате Штрахе в должности вице-канцлера - 20 тыс. евро.

Как сообщалось, 17 мая немецкие СМИ опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы FPÖ (в дальнейшем - вице-канцлер) Гайнца-Кристиана Штрахе и его помощника (в дальнейшем - глава парламентской фракции FPÖ) Иоганна Гуденуса с, как считалось, " племянницей российского олигарха "на Ибице в июле 2017 года. Австрийские политики, в частности, обсуждали с богатой россиянкой финансирование партии в обмен на различные преференции после прихода к власти.

После публикации видео Штрахе подал в отставку с должностей вице-канцлера Австрии и главы FPÖ. Сразу сложил депутатский мандат и Иоганн Гуденус. Центральная прокуратура Австрии по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией начала расследование в отношении обоих политиков.

В результате спровоцированной публикацией видео политического кризиса в стране распалась коалиция, федеральное правительство во главе с Себастианом Курцем было отправлено в отставку, ему на смену пришел переходное "правительство экспертов". В стране сообщили о проведении новых парламентских выборов, которые, как ожидается, пройдут 29 сентября.