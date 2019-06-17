Взрывы на танкерах: Могерини отмечает опасный уровень эскалации в Персидском заливе

Новости мира: Могерини заявляет, что эскалация в Персидском заливе достигла лимита.

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини считает, что ситуация в регионе Персидского залива после инцидентов с подрывом танкеров крайне опасна

Она призвала приложить все усилия, чтобы избежать военной эскалации, которая является одинаково опасной для стран региона, для Европы и для остального мира.

Об этом Могерини заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Кроме оценки и обмена данными разведки, я услышала от министров очень большое беспокойство риском ошибки или неумышленной эскалации, которая может произойти в регионе, который и без того подошел к лимитам "стресс-теста". Общий подход всех стран-членов в том, что мы должны сосредоточить все наши действия, всю дипломатическую работу, чтобы попытаться избежать эскалации, помочь деэскалации ситуации. Что бы мы не хотели видеть - это военную эскалацию в регионе", - заметила Высокий представитель ЕС.

Она подчеркнула, что такое развитие, по определению, не принесет никакого позитива, оно чрезвычайно опасно как для стран Персидского залива, так и для Европы и остальных стран мира.

"Поэтому, кроме оценки об ответственности, мы призываем к максимальной сдержанности и деэскалации, которая отвечает интересам всех", - добавила Могерини.

Как уже сообщалось, 14 июня в Оманском заливе произошли взрывы на двух танкерах. Саудовская Аравия, а также США и Великобритания обвинили Иран в совершении умышленного нападения на коммерческие суда. Иран же отвергает такие обвинения и называет их бездоказательными.