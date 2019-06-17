Из спецслужбы Бельгии уволили офицера, которого подозревают в связях с РФ

Новости мира: В Бельгии офицера уволили из спецслужб по подозрению в связях с РФ.

Бельгийские спецслужбы уволили офицера, которого подозревают в связях с российским олигархом.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную прессу.

По данным журналистов, офицера приняли на службу в 2004 году. У него был опыт работы в международной торговле с одной из республик бывшего СССР. Военному открыли доступ к документам с грифом "секретно".

"Из-за общения с неким российским бизнесменом он вызвал подозрения у службы госбезопасности Бельгии. Параллельно расследование вела и военная разведка. В итоге офицера уволили", - говорится в сообщении.

Сам офицер утверждал, что ему "не дали возможности объяснить свои деловые связи".

Как известно, в январе в Бельгии отстранили от должности главу военной контрразведки Клемента Ванденборре. Его заподозрили в шпионаже в пользу России.