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В ЕС приветствовали мирную передачу власти в Молдове и призвали к дальнейшим реформам

В ЕС приветствовали мирную передачу власти в Молдове и призвали к дальнейшим реформам
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Евросоюз призывает новую власть Молдовы к осторожности и к продолжению реформ.

Европейский Союз внимательно будет следить за конкретными действиями новой власти в Молдове и надеется, что страна продолжит двигаться по пути реформ, в частности тех, которые предусмотрены Соглашением об ассоциации ЕС-Молдова.

Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи европейских министров иностранных дел в Люксембурге заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

"Мы внимательно следили за развитием событий и делали очень четкие послания в течение прошлых десяти дней, призывая к мирной, упорядоченной и демократической передаче власти, в соответствии с результатами парламентских выборов в феврале. Для нас всегда было понятно, что именно должно быть сделано (в Молдове), чтобы иметь полную поддержку со стороны Европейского Союза, включая финансовую. Это - работа над имплементацией Соглашения об ассоциации, продолжение реформ в стране. И не потому, что есть запрос от Европейского Союза, а вследствие стремлений народа Молдовы, который хотел бы видеть осуществление этих реформ", - подчеркнула Высокий представитель ЕС.

Она приветствовала тот факт, что на данный момент Молдове удалось найти мирное и демократическое решение для политического кризиса. По её словам, Евросоюз активно приобщается к процессу урегулирования. Уже через несколько дней в Молдову с визитом прибудет Еврокомиссар Йоханнес Хан, чтобы донести конструктивную позицию Евросоюза. Европейская сторона также надеется, что вскоре состоится визит представителей власти Молдовы в Брюссель, в частности, для участия в Совете ассоциации, главной темой которого станет имплементация повестки дня двустороннего Соглашения об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли.

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"Еще одно наше послание - определенной осторожности в подходах. Мы будем проводить внимательный мониторинг следующих шагов, выполнит ли власть те обязательства, о которых она говорила, будут ли они воплощаться в реальности. Мы призываем наших молдавских друзей оставаться преданными положительным и конкретным обязательствам, продолжать работать в направлении реализации повестки дня реформ, которых эта страна так долго ждет. Сейчас, по моему убеждению, пришло время, чтобы их воплотить", - подчеркнула Могерини.

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Молдова, ЕС, Федерика Могерини, Майя Санду.
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