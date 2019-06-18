Полицейских, поддержавших новое правительство Молдовы, вернули на работу

Шесть полицейских генерального инспектората полиции Молдовы, уволенных из-за того, что они выступили в поддержку правительства Майи Санду, восстановлены в должностях.
Соответствующий приказ подписал новый руководитель генерального инспектората Георгий Балан.
На минувшей неделе, в разгар политического кризиса в Молдове шестеро полицейских во главе с начальником управления расследований генерального инспектората полиции Анатолием Маковеем выступили в поддержку нового правительства под руководством Майи Санду.
В тот же вечер все они были уволены тогдашним руководителем ведомства Александром Пынзарем.
Полицейские призывали всех коллег последовать из примеру, чтобы избежать столкновений, беспорядков или конфликтов.