Полицейских, поддержавших новое правительство Молдовы, вернули на работу

Новости мира: Свое решение офицеры аргументировали тем, что они разочарованы происходящим в стране.

Шесть полицейских генерального инспектората полиции Молдовы, уволенных из-за того, что они выступили в поддержку правительства Майи Санду, восстановлены в должностях.

Соответствующий приказ подписал новый руководитель генерального инспектората Георгий Балан.

На минувшей неделе, в разгар политического кризиса в Молдове шестеро полицейских во главе с начальником управления расследований генерального инспектората полиции Анатолием Маковеем выступили в поддержку нового правительства под руководством Майи Санду.

В тот же вечер все они были уволены тогдашним руководителем ведомства Александром Пынзарем.

Полицейские призывали всех коллег последовать из примеру, чтобы избежать столкновений, беспорядков или конфликтов.