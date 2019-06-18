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Полицейских, поддержавших новое правительство Молдовы, вернули на работу

Полицейских, поддержавших новое правительство Молдовы, вернули на работу
06:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Свое решение офицеры аргументировали тем, что они разочарованы происходящим в стране.

Шесть полицейских генерального инспектората полиции Молдовы, уволенных из-за того, что они выступили в поддержку правительства Майи Санду, восстановлены в должностях.

Соответствующий приказ подписал новый руководитель генерального инспектората Георгий Балан.

На минувшей неделе, в разгар политического кризиса в Молдове шестеро полицейских во главе с начальником управления расследований генерального инспектората полиции Анатолием Маковеем выступили в поддержку нового правительства под руководством Майи Санду.

В тот же вечер все они были уволены тогдашним руководителем ведомства Александром Пынзарем.

Полицейские призывали всех коллег последовать из примеру, чтобы избежать столкновений, беспорядков или конфликтов. 

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Все по теме:

Молдова, Полиция, Работа, Правительство Молдовы, Майя Санду, Георгий Балан, Анатолий Маковей.
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