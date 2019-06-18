Меркель о возвращении РФ в ПАСЕ: Должны быть выполнены определенные условия

Новости мира: Меркель заявляет, что возвращение России в ПАСЕ не может пройти любой ценой.

Возвращение российской делегации в Парламентскую асамблею Совета Европы не должно происходить любой ценой, для этого должны быть выполнены определенные условия. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса. Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", - сказала канцлер.

"Поэтому прилагаются усилия для того, чтобы Россия нашла путь в ПАСЕ, но это не может быть любой ценой. Для этого должны быть выполнены определенные условия. Как дело будет обстоять дальше, посмотрим", - добавила она.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, что усложняет санкционную процедуру против РФ.

Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все же останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

В России заявляли, что страна подаст заявку в ПАСЕ, если ей предоставят все права делегации.