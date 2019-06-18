Меркель: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину

Новости Украины: Меркель уверена в сохранении санкций против России до возвращения Крыма в Украину.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России не будут отменены до возвращения Крыма в Украину.

"Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге во вторник в Берлине.

Также Меркель выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы "нормандского формата" в рамках Минского процесса.

"Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в "нормандском формате", - сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге во вторник в Берлине.