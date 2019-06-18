Климкин прокомментировал визит Зеленского в Париж и Берлин

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию "разведкой боем".

По мнению Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, от визитов президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию зависит дальнейшая судьба "газового вопроса" и намерение этих стран отстаивать территориальную целостность Украины.

"Спрашивают, почему я назвал визит президента в Париж и Берлин "разведкой боем". От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать", - написал Климкин на своей странице в Facebook во вторник.

Он также подчеркнул, что немецкий и французский политикум состоит не только из друзей и сторонников Украины, хотя последних, к счастью, пока что больше.

"И этот баланс нам крайне важно поддерживать", - подытожил Климкин.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетил с официальным визитом Французскую Республику.

18 июня канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с Зеленским минские договоренности и реформы в Украине, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.