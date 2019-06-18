Скачать
Вторник, 18.06.2019
В Сенате США Волкер представит доклад по Украине
В Сенате США Волкер представит доклад по Украине
В Кремле о словах Зеленского: По Крыму уже и особо говорить нечего
В Кремле о словах Зеленского: По Крыму уже и особо говорить нечего
Стало известно, почему Платини был взят под стражу
Стало известно, почему Платини был взят под стражу
Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото

Климкин прокомментировал визит Зеленского в Париж и Берлин

Климкин прокомментировал визит Зеленского в Париж и Берлин
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию "разведкой боем".

По мнению Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, от визитов президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию зависит дальнейшая судьба "газового вопроса" и намерение этих стран отстаивать территориальную целостность Украины.

"Спрашивают, почему я назвал визит президента в Париж и Берлин "разведкой боем". От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать", - написал Климкин на своей странице в Facebook во вторник.

Он также подчеркнул, что немецкий и французский политикум состоит не только из друзей и сторонников Украины, хотя последних, к счастью, пока что больше.

"И этот баланс нам крайне важно поддерживать", - подытожил Климкин.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетил с официальным визитом Французскую Республику.

Президент Украины прибыл в Берлин

18 июня канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с Зеленским минские договоренности и реформы в Украине, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Франция, Владимир Зеленский, Павел Климкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
03 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
04 Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
05 Приметы и обряды на 18 июня - Дорофеев день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
Зеленский встрече с Путиным обсудил бы Крым и Донбасс
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
В ООН спрогнозировали, как вырастет население Земли к 2050 году
В ООН спрогнозировали, как вырастет население Земли к 2050 году
Кара Делевинь и Эшли Бенсон впервые вместе вышли в свет
Кара Делевинь и Эшли Бенсон впервые вместе вышли в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь