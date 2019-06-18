Турция показала свой макет истребителя на замену F-35 (Видео)

Новости мира: Турция продемонстрировала полномасштабный макет собственной концепции стелс-истребителя, который должен стать первым боевым самолетом пятого поколения.

Турция показала полномасштабный макет собственной концепции стелс-истребителя в рамках нынешнего Авиа-шоу в Париже. Самолет TF-X должен стать первый турецким боевым самолетом пятого поколения. Его презентация состоялась на фоне угроз США исключить Анкару из программы F-35 из-за скандальной покупки ракет С-400 у России.

"Наша машина – это макет. Но в 2023 году будет готов реальный самолет, который совершит первый полет в 2025-ом. На вооружение его примут в 2028-м", - сказал президент Turkish Aerospace Industries Inc. (TAI) Темель Котиль.

Его компания разработала концепцию собственного турецкого истребителя пятого поколения, пишет Business Insider. Программа TF-X была запущена, чтобы заменить старый флот F-16 ВВС Турции.

Планировалось, что самолет будет способным взаимодействовать с другими активами турецкой армии, включая F-35. Об этом указано на сайте TAI. Представленный в Париже макет демонстрирует, что TF-X – это модель с двумя двигателями, подобными тем, которые используются в Lockheed Martin F-22 и F-35.

Презентационное видео также указало на потенциальные возможности TF-X. Например, в нем утверждается, что самолет будет летать со скоростью 2 Маха. А его боевой радиус составит 600 морских миль. Котиль сказал журналистам, что турецкий самолет будет способен нести на борту ракеты класса "воздух-воздух" MBDA Meteor.

Издание напоминает, что компания TAI принимала участие в производстве фюзеляжа для F-35. Таким образом, турецкий производитель получил знания и навыки, необходимые для разработки собственного истребителя пятого поколения.

"Надеемся, что это будет также хороший истребитель для НАТО и союзников альянса", - сказал Котиль.

Программа TF-X может получить новую приоритетность на фоне попыток США исключить своего турецкого союзника из проекта F-35 в ответ на желание Анкары купить российские ракеты С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию с российскими ЗРК С-400, которые Анкара намерена получить от РФ, и договорились о встрече в Японии в июне.