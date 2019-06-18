В Чехии инициируют голосование за вотум недоверия правительству

Новости мира: Оппозиционные партии Чехии инициируют голосование за вотум недоверия правительству премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

В Чехии оппозиционные партии инициируют голосования за вотум недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша в связи с предполагаемым конфликтом интересов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пять оппозиционных партий подадут соответствующий запрос в пятницу на специальную сессию парламента.

"Это правительство вместе с этим премьер-министром портит репутацию Чехии как внутри страны, так и за рубежом, поэтому мы считаем этот шаг моральным и политическим жестом", - сказал Марек Выборны, председатель Христианских демократов.

Европейская комиссия определила, что Бабиш находится в конфликте интересов из-за того, что его бизнес-империя размещена в целевых фондах, и в результате страна может потерять часть финансирования ЕС.

При поддержке Коммунистической партии правительство меньшинства Бабиша контролирует 108 голосов в нижней палате парламента, состоящего из 200 депутатов. Чтобы принять предложение о недоверии, оппозиции необходим 101 голос.

Спикер нижней палаты может созвать вотум недоверия после получения официального запроса. Дата будущего голосования еще не определена.

Как сообщалось раньше, 4 июня в Праге произошла самая массовая демонстрация с 1989 года. Тогда десятки тысяч жителей города вышли на протесты против министра юстиции и премьера Чехии.