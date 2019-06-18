Скачать
Вторник, 18.06.2019
Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
Разумков призвал возвращать оккупированные территории "словом"
Беллью назвал лучшего супертяжа мира
Беллью назвал лучшего супертяжа мира
Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде

В Чехии инициируют голосование за вотум недоверия правительству

В Чехии инициируют голосование за вотум недоверия правительству
21:19 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Оппозиционные партии Чехии инициируют голосование за вотум недоверия правительству премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

В Чехии оппозиционные партии инициируют голосования за вотум недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша в связи с предполагаемым конфликтом интересов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пять оппозиционных партий подадут соответствующий запрос в пятницу на специальную сессию парламента.

"Это правительство вместе с этим премьер-министром портит репутацию Чехии как внутри страны, так и за рубежом, поэтому мы считаем этот шаг моральным и политическим жестом", - сказал Марек Выборны, председатель Христианских демократов.

Европейская комиссия определила, что Бабиш находится в конфликте интересов из-за того, что его бизнес-империя размещена в целевых фондах, и в результате страна может потерять часть финансирования ЕС.

Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов

При поддержке Коммунистической партии правительство меньшинства Бабиша контролирует 108 голосов в нижней палате парламента, состоящего из 200 депутатов. Чтобы принять предложение о недоверии, оппозиции необходим 101 голос.

Спикер нижней палаты может созвать вотум недоверия после получения официального запроса. Дата будущего голосования еще не определена.

Как сообщалось раньше, 4 июня в Праге произошла самая массовая демонстрация с 1989 года. Тогда десятки тысяч жителей города вышли на протесты против министра юстиции и премьера Чехии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оппозиция, Чехия, Правительство Чехии, Андрей Бабиш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
02 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
04 "Снова беременная": Светлана Лобода заинтриговала фанатов
05 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
День в ООС: Оккупанты применили запрещенные 82-мм минометы
День в ООС: Оккупанты применили запрещенное оружие
Петров пост 2019: календарь питания по дням и что можно есть
Петров пост 2019: календарь питания по дням и что можно есть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь