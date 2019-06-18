Латвия в ПАСЕ выступила против возвращения России

Новости мира: Латвийская делегация против возвращения России в ПАСЕ.

Председатель латвийской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Сейма Инесса Либин-Эгнере заявила, что возвращение России в ПАСЕ без выполнения ею своих обязательств будет иметь негативные последствия для авторитета этой международной организации.

Об этом она сказала на встрече с послом Украины в Латвии Александром Мищенко, сообщается на сайте Посольства Украины в Латвийской Республике.

"Вице-спикер Сейма (Инесса Либин-Эгнере - ред.) заявила, что позиция Латвийской Республики полностью солидарна с Украиной, и отметила, что безусловное возвращение России в ПАСЕ без выполнения ею своих обязательств будет иметь негативные последствия для авторитета этой международной организации", - говорится в сообщении.

В свою очередь посол Украины поблагодарил за неизменную поддержку Латвией Украины в рамках международных организаций, в том числе в рамках ПАСЕ. Стороны подробно обсудили ситуацию накануне июньской части сессии ПАСЕ и осудили возможность возвращения полномочий российской делегации в ПАСЕ без выполнения требований Ассамблеи, которые были введены в ответ на российскую агрессию против Украины.

Особенно Мищенко отметил поддержку Латвии в ходе 129-го заседания Комитета министров СЕ 17 мая 2019 года в Хельсинки, когда Латвия не поддержала одобрение регламентным комитетом проекта резолюции, что делает возможным подтверждение полномочий российской делегации.

Посол Украины ознакомил вице-спикера и других членов латвийской делегации в ПАСЕ с актуальной ситуацией в Украине в контексте продолжения страной-оккупантом нарушения прав человека, в частности прав крымских татар в оккупированном Крыму, а также нарушения Минских договоренностей по нормализации ситуации на Донбассе.

Украинский дипломат высоко оценил решение латвийского парламента по осуждению депортации крымских татар и признание ее геноцидом. Как отметил Мищенко, в Латвии, как и в Украине, хорошо помнят преступления советского тоталитарного режима и поэтому осуждают его проявления в действиях сегодняшнего руководства Кремля.