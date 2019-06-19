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Бывшего президента Франции будут судить за коррупцию

Бывшего президента Франции будут судить за коррупцию
18:52 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Николя Саркози может стать первым президентом в истории Пятой Республики во Франции, которого будут судить по обвинению в коррупции.

Ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози отклонено кассационным судом Парижа. Ранее он выступал против передачи в суд дела, по которому Саркози обвиняли в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщалось раньше, Николя Саркози подозревают в попытках повлиять на судей, которые рассматривали предполагаемое незаконное финансирование его кампании.

Это последний этап, на котором Саркози мог избежать открытия судебного процесса. Суд также отклонил ходатайство адвоката Саркози Тьерри Эрцог и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые также являются фигурантами этого дела.

Саркози подозревается в попытке получить секретную информацию от Азибера в начале 2014 года через своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на престижную должность в Монако.

Саркози утверждал, что предложение так и не было сделано, то есть он ни в чем не виноват, но следователи считают, что это не произошло из-за того, что бывший президент и его адвокат узнали о прослушивании телефонов.

Ранее на скамье подсудимых был французский президент Жак Ширак, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год. Он был осужден за злоупотребление государственными средствами и получил условный срок в 2011 году.

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Франция, Суд, Коррупция, Николя Саркози.
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