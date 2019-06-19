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Британские лейбористы выступают за второй референдум по Brexit

Британские лейбористы выступают за второй референдум по Brexit
20:14 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Британские лейбористы во главе с Джереми Корбином настаивают на проведении второго референдума по Brexit.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике по Brexit и проведение второго референдума при любых обстоятельствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Sky News".

Теневое правительство во главе с Корбином сегодня провело встречу, чтобы обсудить политику партии по Brexit.

Проект стратегии рекомендует чтобы лейбористы поддержали второй референдум по любой сделке, совершенной с Брюсселем.

"Мы взяли на себя обязательства уважать результат референдума, и мы настойчиво готовили альтернативный план для Brexit как единую серьезную сделку, которая потенциально может получить поддержку Палаты... Теперь правильно требовать, чтобы любое соглашение было вынесено на всеобщее голосование. Это соответствует политике нашей конференции, которая решила, что голосование будет возможным", - сказал Корбин.

Он добавил, что в бюллетене для голосования на референдуме должен быть реальный выбор как для сторонников выхода из ЕС, так я для тех, кто хочет остаться в блоке. "Я хочу услышать ваши мнения, я услышу мнения профсоюзов на следующей неделе, и тогда я хочу представить наши взгляды общественности", - сказал Корбин.

Джонсон выиграл второй тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании

Как известно, основной претендент на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал, что выведет страну из ЕС до 31 октября, заявив, что очередная отсрочка Brexit принесет лишь вред.

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Великобритания, Референдум, Джереми Корбин, Brexit, Лебористская партия.
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