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Эрдоган настаивает на расследовании обстоятельств смерти экс-президента Египта

Эрдоган настаивает на расследовании обстоятельств смерти экс-президента Египта
01:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Президент Турции Эрдоган призвал провести международное расследование причин смерти бывшего лидера Египта Мурси.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал провести международное расследование причин смерти бывшего лидера Египта Мохаммеда Мурси, умершего в понедельник во время судебного заседания, на котором рассматривалось дело о его госизмене.

Как сообщает Радио свобода, Эрдоган заявил, что "сделает всё возможное", чтобы факт смерти Мурси был расследован на международном уровне, например управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Мурси двадцать минут лежал в страданиях на полу судебного зала и никто ему не помог. Мурси убили", - отметил Эрдоган.

Накануне в Стамбуле прошла молитва в память о бывшем президенте Египта, который так же, как и Эрдоган, придерживался идей политического ислама. Во время молитвы Эрдоган заявил, что не верит в то, что смерть Мурси была естественной.

В среду министр иностранных дел Египта подвёрг эти слова критике, не говоря при этом прямо, что речь идёт именно о Турции и о её лидере.

"Подобные должностные лица заявляют об уважении к демократии и правам человека, при этом их действия указывают, что они лишь пытаются удержать власти любыми методами, что превращает их тиранические диктатуры", – сказал Ахмед Хафез, добавив, что считает подобные слова "нарочной попыткой политизировать естественную смерть".

СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда

Мурси пришёл к власти на волне так называемой "арабской весны", после того как в Египте отстранили от власти президента Хосни Мубарака. Сам Мурси был отстранён от власти военными.

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Египет, Турция, Мохаммед Мурси, Реджеп Тайип Эрдоган.
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