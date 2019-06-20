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Кандидатов на пост лидера Консервативной партии Британии осталось только четверо

Кандидатов на пост лидера Консервативной партии Британии осталось только четверо
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Борис Джонсон в третий раз стал лидером гонки за руководство Консервативной партией Великобритании.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура голосования за лидера Консервативной партии Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

Джонсон получил 143 голоса членов палаты общин.

Помимо Джонсона достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава МИД Великобритании Джереми Хант (54 голоса), министр окружающей среды Майкл Гоув (51 голос) и глава МВД Великобритании Саджид Джавид (38 голосов).

Министр международного развития Рори Стюарт (27 голосов) выбывает из числа кандидатов, так как он набрал меньше всего голосов.

Теперь за лидерство в партии продолжат бороться четыре кандидата.

Первое голосование среди депутатов-консерваторов палаты общин Великобритании прошло на прошлой неделе. Из 10 политиков, заявивших о желании стать лидером консерваторов, из гонки в тот раз выбыли трое.

В пятницу решил выйти из гонки за пост лидера Консервативной партии Великобритании британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, в результате кандидатов оставалось шестеро.

Во вторник из гонки выбыл бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб.

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Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется два кандидата. Четвертый и пятый туры голосования запланированы на четверг. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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Великобритания, Борис Джонсон, Майкл Гоув, Джереми Хант, Саджид Джавид.
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