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Швейцарии нужно больше времени, чтобы достигнуть соглашения с ЕС

Швейцарии нужно больше времени, чтобы достигнуть соглашения с ЕС
10:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Хотя правительство Швейцарии и достигло определенного прогресса в переговорах с Евросоюзом, Берну необходимо дополнительное время для уточнения ряда вопросов.

Представители швейцарского правительства достигли определенного прогресса в переговорах с чиновниками Европейского Союза относительно достижения договоренности о сделке, которая будет регулировать отношения между страной и блоком, но нужно еще немного времени. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, передает Express.

"Мы приняли очень четкие решения и достигли прогресса в этом деле (достижение договоренности относительно соглашения с ЕС — ред.), однако темп, которого требует ЕС, не соответствует возможностям такой прямой демократии, как Швейцария", - сказал он.

Кассис добавил, что в результате Швейцария может сказать "мы сдвинулись с места и ожидаем, что Европейский Союз будет двигаться".

Отмечается, что дополнительное время необходимо Берну из-за уточнения ряда вопросов, в частности, о защите заработной платы, государственной помощи и прав своих граждан.

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Как сообщалось, в конце ноября прошлого года швейцарское правительство отсрочило заключение соглашения с ЕС, которое будет регулировать отношения между страной и блоком, до 2019 года.

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ЕС, Швейцария, Соглашение, Время, Берн, Уточнение ряда вопросов.
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