Шевчович будет представлять Словакию в Еврокомиссии

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович назначен уполномоченным Словакии в Еврокомиссии нового состава.

Об этом написал Шефчович в своем микроблоге в Твиттере в среду.

"Для меня большая честь быть назначенным правительством премьер-министра Петера Пеллегрини служить уполномоченным Словакии в следующей Еврокомиссии. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие", - написал он.

Honoured to have been nominated by PM @PellegriniP_'s government to serve as #Slovakia's Commissioner in the next @EU_Commission. I will do my utmost to live up to this trust. During my service, I have seen what we can achieve together so that our Europe has everyone's back. pic.twitter.com/1PysMwFU8s

— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 19 июня 2019 г.