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В ЕС пообещали и дальше прилагать усилия для защиты беженцев

В ЕС пообещали и дальше прилагать усилия для защиты беженцев
11:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Спикер Еврокомиссии Маргаритис Шинас пообещал, что Евросоюз и дальше намерен продолжать гуманитарные усилия, которые направлены на защиту беженцев в Европе.

Евросоюз будет продолжать гуманитарные усилия, направленные на защиту беженцев как в Европе, так и за ее пределами. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Маргаритис Шинас на брифинге в преддверии Всемирного дня беженцев, который, по решению Совета безопасности ООН, ежегодно отмечается 20 июня.

"На этот момент почти 71 миллион людей по всему миру вынужденно оказался в положении перемещенных лиц. Мы подтверждаем наши решительные и долгосрочные гуманитарные обязательства по защите прав наиболее уязвимых слоев. Беженцы продолжают терять жизнь в поисках более безопасных мест, поэтому мы будем продолжать подчеркивать на необходимости соблюдения прав человека в отношении беженцев как в Европе, так и за ее пределами. Мы намерены и далее работать со странами-партнерами и международными организациями для установления более безопасных и легальных путей для тех, кто нуждается в защите", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Это заявление прозвучало в день проведения в Брюсселе Европейских дней развития с участием делегаций из развивающихся стран мира, в частности из Африки, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона и Азии. Главным лозунгом мероприятия выбрано "Решение проблемы неравенства: создадим мир, где никто не будет брошенным".

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ЕС, Защита беженцев, Гуманитарные усилия.
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