Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признался в коррупции

Новости мира: Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй во время судебного слушания признал свою вину в деле о взяточничестве, когда будет объявлен приговор не уточняется.

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину в ходе судебного разбирательства в деле о взяточничестве. Об этом сообщает AFP.

"Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал себя виновным в ходе судебного разбирательства в Китае в четверг в получении взяток в размере 2,1 млн. долларов", - говорится в сообщении.

В суде промежуточной инстанции в Тяньцзине заявили, что Мэн "проявил раскаяние" во время слушания. Когда будет объявлен приговор не уточняется.

Как отмечает издание, на фотографиях из зала суда Мэн выглядит изможденным.

Как сообщалось, Мэн исчез в сентябре прошлого года во время визита в Китай, а затем был обвинен в получении взяток, а также исключен из Коммунистической партии Китая.

Суд заявил, что в период с 2005 по 2017 год Мэн использовал свой статус и должностное положение для получения взяток, эквивалентных примерно 14,46 млн юаней (2,1 млн долларов). Мэн Хунвэй был избран главой Интерпола в ноябре 2016 года. До начала коррупционного дела с его участием ожидалось, что Мэн будет занимать этот пост до 2020 года.