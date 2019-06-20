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Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признался в коррупции

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признался в коррупции
13:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй во время судебного слушания признал свою вину в деле о взяточничестве, когда будет объявлен приговор не уточняется.

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину в ходе судебного разбирательства в деле о взяточничестве. Об этом сообщает AFP.

"Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал себя виновным в ходе судебного разбирательства в Китае в четверг в получении взяток в размере 2,1 млн. долларов", - говорится в сообщении.

В суде промежуточной инстанции в Тяньцзине заявили, что Мэн "проявил раскаяние" во время слушания. Когда будет объявлен приговор не уточняется.

Как отмечает издание, на фотографиях из зала суда Мэн выглядит изможденным.

Как сообщалось, Мэн исчез в сентябре прошлого года во время визита в Китай, а затем был обвинен в получении взяток, а также исключен из Коммунистической партии Китая.

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Суд заявил, что в период с 2005 по 2017 год Мэн использовал свой статус и должностное положение для получения взяток, эквивалентных примерно 14,46 млн юаней (2,1 млн долларов). Мэн Хунвэй был избран главой Интерпола в ноябре 2016 года. До начала коррупционного дела с его участием ожидалось, что Мэн будет занимать этот пост до 2020 года.

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Все по теме:

Вина, Признание, Взяточничество, Мэн Хунвэй, Экс-глава Интерпола, Судебное слушание.
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