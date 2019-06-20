На севере Италии обвалился жилой дом, погибли супруги

Новости мира: На севере в италийском городе Гориция произошел обвал жилого дома, известно о двух погибших, еще один считается пропавшим без вести.

На севере Италии в городе Гориция в результате обвала дома погибли минимум двое человек, еще один житель считается пропавшим без вести. Об этом сообщает ANSA.

"Двое людей погибли, а иное лицо пропал без вести после того, как здание в северном городе Гориция вчера обвалилась", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жертвами являются супруги, которые жили на верхнем этаже двухэтажного дома. Их тела спасатели извлекли из руин. Еще один человек с инвалидностью, которая проживала на первом этаже, считается пропавшим без вести.

Одной из неофициальных версий аварии называют утечку газа. Однако заместитель городского головы Гориции Стефано Серетта заявляет, что до сих пор не найдено никаких доказательств относительно каких-либо проблем в газовой сети дома. Детали инцидента выясняются.

Напомним, на севере Молдовы в городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей. Обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20 19 июня. За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей. Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.