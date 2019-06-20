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Четверг, 20.06.2019
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Джонсон, Гоув и Хант ведут борьбу за пост премьера Британии

Джонсон, Гоув и Хант ведут борьбу за пост премьера Британии
15:38 Сегодня Телеграф

Новости мира: Состоялся четвертый раунд голосования за кандидатуры на должность председателя Консервативной партии Великобритании.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил в четвертом раунде голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сегодняшнем голосовании участвовали четыре кандидата, тот, кто набирал меньше всего голосов, выбывал из гонки.

Кандидатуру Джонсона в четвертом раунде поддержали 157 из 311 депутатов Консервативной партии. На втором месте министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 61 голосом. На третьем - министр иностранных дел Джереми Хант с 59 голосами.

По результатам сегодняшнего голосования выбыл министр внутренних дел Саджид Джавид, который набрал 34 голоса.

Кандидатов на пост лидера Консервативной партии Британии осталось только четверо

Сегодня вечером состоится еще один раунд голосования, по итогам которых останутся два финалиста. Результаты объявят около 20:00 по Киеву.

Затем среди них будут выбирать победителя 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Победитель будет объявлен в неделю, которая начинается с 22 июля.

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Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании, Консервативная партия.
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