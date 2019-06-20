Джонсон, Гоув и Хант ведут борьбу за пост премьера Британии

Новости мира: Состоялся четвертый раунд голосования за кандидатуры на должность председателя Консервативной партии Великобритании.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил в четвертом раунде голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сегодняшнем голосовании участвовали четыре кандидата, тот, кто набирал меньше всего голосов, выбывал из гонки.

Кандидатуру Джонсона в четвертом раунде поддержали 157 из 311 депутатов Консервативной партии. На втором месте министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 61 голосом. На третьем - министр иностранных дел Джереми Хант с 59 голосами.

По результатам сегодняшнего голосования выбыл министр внутренних дел Саджид Джавид, который набрал 34 голоса.

Сегодня вечером состоится еще один раунд голосования, по итогам которых останутся два финалиста. Результаты объявят около 20:00 по Киеву.

Затем среди них будут выбирать победителя 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Победитель будет объявлен в неделю, которая начинается с 22 июля.