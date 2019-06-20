В Нидерландах назвали виновников катастрофы МН17 (Видео)

Новости мира: В Нидерландах назвали четырех виновных в деле о катастрофе самолета МН17, сбитого в июле 2014 года.

Прокуратура Нидерландов смогла назвать имена четырех причастных к крушению "Боинга", совершавшего рейс MH17. Среди них - гражданин Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов - трое россиян, которым представители Нидерландов уже выдвинули обвинения по делу о катастрофе самолета. Гиркин был так называемым министром обороны ДНР, Дубинский и Пулатов - бывшие офицеры ГРУ и ВСРФ.

Все трое принимали участие в перебрасывании "Бука", из которого и был произведен выстрел, а также принимали ключевое решение в нанесении удара.

Еще один обвиняемый - Леонид Харченко, украинец, командир разведывательного подразделения "ГРУ" в ДНР. Он вместе с Пулатовым охраняли установку в районе места пуска.

Власти Нидерландов объявили их в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца текущего года. Суд в Нидерландах по крушению "Боинга" назначен на 9 марта 2020 года.

Вместе с представителями данной страны обвинения всем четырем выдвинула и СБУ. США и Британия, в свою очередь, призвали власти РФ наказать виновных в этой катастрофе. Но российская сторона отрицает свою вину в этом деле.