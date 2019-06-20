Скачать
Четверг, 20.06.2019
Зеленский встречался с Ахметовым для отмены "Роттердам+"
Зеленский встречался с Ахметовым для отмены "Роттердам+"
ЕС продлил "крымские санкции" против РФ: подробности ограничений
ЕС продлил "крымские санкции" против РФ: подробности ограничений
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Певица Джессика Симпсон показала первые результаты похудения
Певица Джессика Симпсон показала первые результаты похудения

В Нидерландах назвали виновников катастрофы МН17 (Видео)

В Нидерландах назвали виновников катастрофы МН17 (Видео)
16:02 Сегодня Телеграф Фото: newsone.ua

Новости мира: В Нидерландах назвали четырех виновных в деле о катастрофе самолета МН17, сбитого в июле 2014 года.

Прокуратура Нидерландов смогла назвать имена четырех причастных к крушению "Боинга", совершавшего рейс MH17. Среди них - гражданин Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов - трое россиян, которым представители Нидерландов уже выдвинули обвинения по делу о катастрофе самолета. Гиркин был так называемым министром обороны ДНР, Дубинский и Пулатов - бывшие офицеры ГРУ и ВСРФ.

Все трое принимали участие в перебрасывании "Бука", из которого и был произведен выстрел, а также принимали ключевое решение в нанесении удара.

Еще один обвиняемый - Леонид Харченко, украинец, командир разведывательного подразделения "ГРУ" в ДНР. Он вместе с Пулатовым охраняли установку в районе места пуска.

На севере Италии обвалился жилой дом, погибли супруги

Власти Нидерландов объявили их в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца текущего года. Суд в Нидерландах по крушению "Боинга" назначен на 9 марта 2020 года.

Вместе с представителями данной страны обвинения всем четырем выдвинула и СБУ. США и Британия, в свою очередь, призвали власти РФ наказать виновных в этой катастрофе. Но российская сторона отрицает свою вину в этом деле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самолет, Нидерланды, РФ, Катастрофа, Боинг, Крушение, Бук, МН17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
04 Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
05 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Вместо АП будет создан Офис Президента
Вместо АП будет создан Офис Президента
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Афиша интересных событий в Украине на 22-23 июня
Афиша интересных событий в Украине на 22-23 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь