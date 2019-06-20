Глава Европарламента защищает традиционный принцип избрания главы ЕК

Новости мира: Глава Европарламента настаивает на принципе избрания председателем Еврокомиссии лидера партийного списка.

Председатель Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни сообщил журналистам, что, выступая на саммите ЕС в четверг перед руководителями стран союза, он изложил им позицию ЕП по назначению председателя Еврокомиссии (ЕК).

"В ходе моего выступления я напомнил главам государств и правительств позицию Европейского парламента относительно процедуры назначения нового председателя комиссии", - сказал Таяни на пресс-конференции в Брюсселе.

Он проинформировал европейских лидеров, что политические фракции Европарламента в своем большинстве подтвердили принцип spitzenkandidat - избрание председателем Еврокомиссии главы партийного списка на выборах в Европарламент.

По его словам, Европейский парламент выступает за принцип spitzenkandidat уже в течение примерно семи лет. Поэтому незадолго до саммита конференция председателей политических фракций защищала этот принцип перед председателем Евросовета Дональдом Туском.

"Это не вопрос имен. (...) Это сигнал к большей демократии и прозрачности. Это не является обязательным, с точки зрения договора (о Евросоюзе - ред.). Но, с точки зрения демократии и политики, я думаю, это должно бы быть обязательным", - пояснил Таяни.

Он также сказал, что рассчитывает на общее согласие в выборе главы Еврокомиссии и что удастся избежать "межинституциональной войны" по этой проблеме. "История со spitzenkandidat - это не вопрос каприза парламента. Это политический вопрос прозрачности и демократии. Это не определено договором. Но нужно сделать политический выбор", - добавил председатель Европарламента.

В ответ на вопрос о том, не намерена ли ведущая политическая сила ЕП - Европейская народная партия (ЕНП) - поменять своего spitzenkandidat немца Манфреда Вебера, так как фракции социалистов и либералов не желают голосовать за него, Таяни заявил, что он как председатель Европарламента защищает принцип spitzenkandidat. А как член ЕНП напоминает, что Вебер был демократически избран на партийном съезде и за этот список голосовали избиратели ЕС. Он не видит оснований предлагать другого кандидата.

"Я также напомнил, что Европейский парламент изберет при полной автономии своего председателя 2 июля", - сообщил Таяни.

Отвечая на вопрос, он разъяснил, что председатель ЕП избирается депутатами в условиях конкуренции, и европейские лидеры не могут оказывать влияния на этот процесс.