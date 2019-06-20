Протесты в Тбилиси: участники акции ворвались в здание парламента

Новости мира: Протесты в Тбилиси, вызванные скандальным поведением российского депутата Сергея Гаврилова продолжают нарастать и перешли в открытые столкновения с полицией.

Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии.

Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их. Об этом сообщает Грузия online. Издание отмечает, что полиция пока что делает попытки мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Сегодня оппозиция дала правящей партии срок в один час для отставки трех высокопоставленных чиновников - главы парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После окончания срока ультиматума участники акции ворвались на территорию парламента.

Как сообщалось ранее, в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Требование об отставке выдвинули политики и представители общественности после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии сегодня утром оказался российский депутат, представитель Коммунистической партии Сергей Гаврилов, который приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия.